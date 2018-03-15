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Hava durumu şaşırtıyor son dakika açıklaması geldi! O saatlere dikkat!

Hava durumu konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 15 Mart hava durumu tahminleri de göz önünde bulundurulduğunda İstanbullular, yazdan kalma bir güne uyandı. Özellikle Cumartesi gününden başlayan güneşli hava dalgası Pazar ve Pazartesi günü de devam etti. Salı günü yağan sağnak yağış yaşansa da dün ve bugün İstanbul'da bahar havası yaşanıyor. Vatandaşlar İstanbul'da hava nasıl olacak? Hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte yurt genelinden il il ve bölge bölge hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 09:17
Hava durumu şaşırtıyor son dakika açıklaması geldi! O saatlere dikkat!

İSTANBUL'DA O SAATLERE DİKKAT!

İstanbul hava durumu hakkında detaylı son dakika bilgilerini haberimizde açıklıyoruz. İstanbul'da 15 Mart Perşembe günü; 12 derece olan hava sıcaklığı yarın ve Cuma günü de bu şekilde devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasında yağış oranı %3, nem oranı %75, rüzgar 13 km/s olarak esecek. Meteorolojinin yaptığı son dakika uyarısında İstanbul için 14:00 ile 17:00 arasındaki saatlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı! 14:00-17:00 arasında İstanbul'da gök gürültülü yağmur bekleniyor...

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Hava durumu şaşırtıyor son dakika açıklaması geldi! O saatlere dikkat!
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