Haberler Yaşam Haberleri Hava durumu şaşırtıyor son dakika açıklaması geldi! O saatlere dikkat!

Hava durumu şaşırtıyor son dakika açıklaması geldi! O saatlere dikkat! Hava durumu konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 15 Mart hava durumu tahminleri de göz önünde bulundurulduğunda İstanbullular, yazdan kalma bir güne uyandı. Özellikle Cumartesi gününden başlayan güneşli hava dalgası Pazar ve Pazartesi günü de devam etti. Salı günü yağan sağnak yağış yaşansa da dün ve bugün İstanbul'da bahar havası yaşanıyor. Vatandaşlar İstanbul'da hava nasıl olacak? Hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte yurt genelinden il il ve bölge bölge hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 09:17