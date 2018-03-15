Hava durumu şaşırtıyor son dakika açıklaması geldi! O saatlere dikkat!

İSTANBUL'DA O SAATLERE DİKKAT!
İstanbul hava durumu hakkında detaylı son dakika bilgilerini haberimizde açıklıyoruz. İstanbul'da 15 Mart Perşembe günü; 12 derece olan hava sıcaklığı yarın ve Cuma günü de bu şekilde devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasında yağış oranı %3, nem oranı %75, rüzgar 13 km/s olarak esecek. Meteorolojinin yaptığı son dakika uyarısında İstanbul için 14:00 ile 17:00 arasındaki saatlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı! 14:00-17:00 arasında İstanbul'da gök gürültülü yağmur bekleniyor...