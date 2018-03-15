İBB'den restorasyon açıklaması

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Osmanlı mezarlarının bir işçi tarafından hilti ile kırılması üzerine vatandaşlar durumu şikayet etti. Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine İBB ekipleri ve Üsküdar Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Osmanlı mezarlarının restorasyon çalışmaları kapsamında hilti ile yıkılması görenleri hayrete düşürürken mezarların fotoğraflarını çeken vatandaşlar hilti ile çalışan işçinin tepkisi ile karşılaştı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresinde yapılan restorasyon çalışmalarında mezar taşlarına zarar verildi haberleri hakkında…

İlgili alanda yapılan eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerin kaldırılması çalışmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür. Görüntülere yansıyan kırık taşlar, mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçalarıdır.

İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28/12/2017 tarihinde onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edilmiştir. Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır.