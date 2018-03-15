İSMEK’te yetişenler sergi açtı

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Ressam Ayhan Erüstün'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'te yetişen 7 kadın ressam öğrencisiyle birlikte 5 ayda yaptığı resimler, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde görücüye çıktı. Ressam Ayhan Erüstün öğrencilerle kısa sürede çok güzel bir çalışma yaptıklarını belirterek serginin 25 Mart'a kadar ziyaret edilebileceğini kaydetti. Resme üç sene önce başladığını söyleyen resim öğrencisi Zerrin Sayın Dizar, ise "Ruhunu genişletmek isteyen insanların kesinlikle resme gönül vermesini isterim. Çünkü resim insan ruhunun renklerle kağıda aktarılmasıdır. İnsana huzur veriyor ve rahatlatıyor" dedi.