Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da tramvaylar çarpıştı

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı

Topkapı - Mescidi Selam tramvay hattındaki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar var...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 12:47
İstanbul'da tramvaylar çarpıştı

Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İBB, gerçekleşen kazaya ilişkin açıklama yayımladı. İBB'den yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İBB topçular istasyonunda duran trene arkadan gelen başka trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada makinist ve 13 yolcu yaralanmıştır.

Sıcak görüntüler: İstanbul'da tramvay kazası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da tramvaylar çarpıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN