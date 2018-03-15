İstanbul'da tramvaylar çarpıştı

Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ



İBB, gerçekleşen kazaya ilişkin açıklama yayımladı. İBB'den yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İBB topçular istasyonunda duran trene arkadan gelen başka trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada makinist ve 13 yolcu yaralanmıştır.

Sıcak görüntüler: İstanbul'da tramvay kazası