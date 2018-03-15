Haberler Yaşam Haberleri Mavi Balina oyunu bir can daha aldı

Mavi Balina oyunu bir can daha aldı Samsun'un Bafra ilçesinde lise öğrencisi Mustafa Turan H.'nin (16), 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerine bilgisayar ve cep telefonu incelemeye alındı.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 15.3.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 16:33