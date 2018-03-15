Metrobüste tinerci vahşeti: En mutlu günü, hayatının son günü oldu!
Üniversiteden yeni mezun olan Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy’de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:50Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 09:56
Üniversiteden yeni mezun olan Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü'ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy'de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü