Haberler Yaşam Haberleri Metrobüste tinerci vahşeti: En mutlu günü, hayatının son günü oldu!

Metrobüste tinerci vahşeti: En mutlu günü, hayatının son günü oldu! Üniversiteden yeni mezun olan Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy’de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 09:56