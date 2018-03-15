Parti yöneticilerine belediyeden maaş

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, temizlik firmasının borcunu ödemek istemeyince, başkanlık makamına haciz geldi. Bunun üzerine Başkan Aytaç belediye müfettişine talimat vererek 2010-2012 yılları biten işlerin soruşturulmasını istedi. Başkanlık müfettişlerince hazırlanan kamu zararı raporu İBB müfettişlerine gönderildi. Memurlarla ilgili İBB müfettişinin soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolu Başkanı Ahmet T. G.'nin akülü araç şoförü, süpürgeci olarak kadroda göründüğü ancak çalışmadığı ifade edildi. Ahmet T.G. ile birlikte, Kemal T. e Barış Y.'nin de süpürgeci, akülü araç şoförü gibi gösterilerek maaş ödendiği raporlara yansıdı.