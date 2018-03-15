Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Parti yöneticilerine belediyeden maaş

Parti yöneticilerine belediyeden maaş

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018
CHP'li Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, temizlik firmasının borcunu ödemek istemeyince, başkanlık makamına haciz geldi. Bunun üzerine Başkan Aytaç belediye müfettişine talimat vererek 2010-2012 yılları biten işlerin soruşturulmasını istedi. Başkanlık müfettişlerince hazırlanan kamu zararı raporu İBB müfettişlerine gönderildi. Memurlarla ilgili İBB müfettişinin soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolu Başkanı Ahmet T. G.'nin akülü araç şoförü, süpürgeci olarak kadroda göründüğü ancak çalışmadığı ifade edildi. Ahmet T.G. ile birlikte, Kemal T. e Barış Y.'nin de süpürgeci, akülü araç şoförü gibi gösterilerek maaş ödendiği raporlara yansıdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Parti yöneticilerine belediyeden maaş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN