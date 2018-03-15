Polisler inceleme yaparken cesedi çocuklarına izletti

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan bir kişi boş arazide otların arasında yüz üstü hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerdeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. Üzerinden yaklaşık 4 bin lira para çıkan şahsın kimliği tespit edilemedi.Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için parmak izini alırken, kayıp başvurularını da incelemeye aldı.Bu arada, polis inceleme yaparken, çevredeki vatandaşların cesedi görmek için adeta birbiriyle yarışması dikkat çekti. Bir kadın yaşları 7 ila 15 arasında değişen çocuklarını önce dama çıkartarak cesedi izletti. Daha sonra basın mensuplarının görüntü aldığını görünce balkondan izletmeye devam etti. Bir yaşlı kadın ise evinin penceresinden dakikalarca cesedi izledi. Yoldan geçen meraklı vatandaşlar da cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı.Polis, şahsın nasıl öldüğünü çözmek için geniş bir çalışma başlattı.