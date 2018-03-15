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Samsun'da eski nişanlısına kurşun yağdırdı

Samsun’da eski nişanlısının çalıştığı dükkana gelen zanlı belindeki silahı çıkartarak genç kadına ateş etti. Genç kadın silahlı saldırıda bacağından yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 14:24
Samsun'da eski nişanlısına kurşun yağdırdı

Olay, İlkadım ilçesi İstikal Caddesi ile Ağabali Caddesi'nin kesiştiği nokta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev yemekleri yapan bir kafede çalışan Neslihan Y., eski nişanlısı tarafından kafe önünde silahlı saldırıya uğradı.

SİLAHINI ÇEKTİ VE DEFALARCA...

İlk olarak eski nişanlısı olan kadının çalıştığı dükkanın önüne gelen şüpheli, ardından belindeki silahı çıkartarak defalarca ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlara hedef olan Neslihan Y., bacağından ve kolundan yaralanarak yere yığıldı. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise silahıyla birlikte elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Samsun'da eski nişanlısına kurşun yağdırdı
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