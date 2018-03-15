Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sarıyer’de denize atlayan kadın son anda kurtarıldı

Sarıyer’de denize atlayan kadın son anda kurtarıldı

Sarıyer sahilinde gelen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini denize attı. Denizde çırpınan kadın son anda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 06:08 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 06:10
Sarıyer’de denize atlayan kadın son anda kurtarıldı
Olay, saat 04:00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi ile Baltalimanı sahiline gelen Kadın, taksiden inerek yürümeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra çantasını yere bırakan kadın daha sonra kendini boğazın soğuk sularına bıraktı. Bir süre sonra geri dönen taksi şoförü kadını indirdiği yerde bulamadı. Ne olduğunu anlamayan taksi şoförü, kadın'ın suda çırpındığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çağrılmasıyla denize atlayan kadın sudan çıkartıldı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şoku ile güçlükle konuşan ve soyadı öğrenilemeyen Aysun isimli kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer’de denize atlayan kadın son anda kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN