Suçsuzluğu mezarda anlaşıldı

Adana'da 14 Ağustos'ta anne ve babası boşanan 16 yaşındaki F.N.B.'nin iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Kız, bebeğin babasının Muhammet Reşit Yıldırım (16) olduğunu iddia etti. Olayı öğrenen kızın babası Emrah Bulut (33), Yıldırım'ı tabancayla öldürdü. F.N.B.'nin bebeği kürtajla alındı. Ağırlaştırılmış müebbet istenen Bulut, "Öldürme amacım yoktu" dedi. Dava kapsamında talep edilen DNA raporu çıktı. Sonuç herkesi şoke etti: Mahkemeye gönderilen DNA raporunda, F.N.B.'nin taşıdığı cenin ve ölen gencin doku örnekleri arasında bir uyum bulunmadı. Sonucu öğrenen baba Ali Yıldırım, oğlunun mezarına gidip dua etti. Acılı baba "Seni 'tecavüzcü' ilan etmişlerdi. Suçsuz yere öldürüldüğün ortaya çıktı. Rahat uyu" dedi.

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