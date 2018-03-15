Türkiye’nin gururu beyaz melekler

Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Tıp Bayramında 81 ilden başarılı doktorlara ödül verdi. Törende konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kendisine yapılmış saydığını belirterek, "Türkiye'nin en ücra köşelerinde hizmet üretiyoruz. Dünyanın her yerinde mazluma umut oluyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti yüzde 75'lere ulaştı. Bu kadar fedakarlığa rağmen bazı kendini bilmezler sağlık çalışanlarına şiddet uygulayabiliyor. Daha etkin tedbirler almak bizim sorumluluğumuz. Bu konuda yasal çalışmalar devam ediyor" dedi. Demircan daha sonra doktorlara ödüllerini verdi. Kimi terörle mücadelede Mehmetçiğimizin yanında, kimi köy köy dolaşıp kansere savaş açan beyaz meleklerimizden bazıları şöyle:

Dr. Ruşen Ersöz: Batman'da Sason Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli. Bir minibüsü kanser tarama aracına dönüştürüp köylere gitti. Yüzlerce kadını kanser olmadan tedavi imkanı sundu.

Dr. Ömer Faruk Bilen: 2015'te Şırnak'da yaşanan terör olaylarında Silopi Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hekim eksikliği yaşanınca, gönüllü olarak çalışarak ilçeyi terk etmedi. Tehditlere rağmen çalışınca otomobili parçalandı.

Uz. Dr. Hüseyin Yenice: Bursa Devlet Hastanesi'nde kalbinden bıçaklanma nedeniyle acil servise gelen bir yaralının hayatını kaybet üzere olduğunu fark edince, sedye üzerine çıkarak ameliyathaneye kadar kalp masajı yaptı.

Dr. Hacı Sait Çelik: Bursa Osmangazi'de 92 Nolu Aile Hekimliği Birimi'nde görevli. Arapça bilgisi Suriyelilere sağlık hizmeti olarak geri döndü. Çelik, bölgesi dışında kalan sığınmacıları da gönüllü olarak tedavi ediyor.

Dr. M. Samet Akar: Bitlis'te 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni organize ederek çığ altında kalan askerlerimizi kurdardı. 12 saat dağda mahsur kaldı. Yüzlerce defa hayat kurtardı.

Dr. Koray Ünal ve Reşit Anıl Yüksel: Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin arkasında görev yapan kanatsız melek oldular. Hatay'da Acil Servisi Komuta Kontrol Merkezi'nde görev yapıyorlar.

Uz. Dr. Ayşe İrem Sofuoğlu: Ordu Devlet Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Göreve başladığı günden itibaren 5 ilçenin tek çocuk doktoru olarak gece gündüz demeden çalışıyor.

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