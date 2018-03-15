Uçakta skandal!

ABD'de United Airlines'ın Houston-New York seferini yapan uçakta akıl almaz bir olay yaşandı.

Uçağa 8 yaşındaki kızı, bebeği ve köpeğiyle binen bir kadın, kalkış öncesi kabin ekibi tarafından uyarıldı. Uçuş görevlileri çanta içerisindeki köpeğin, koltukların üzerindeki kabin bagaj bölmesine koyulmasını istedi.

Köpeğin sahibi başta dirense de, daha sonra görevlilerin ısrarına yenik düşerek köpeği çanta içinde bölmeye koydu. 3 saatlik uçuşun ardından köpeğini çıkarmak isteyen kadın, çantayı açtığında gözyaşlarına boğuldu.

Fransız buldoğu cinsi köpek, havasız kalarak ölmüştü.

Olaya şahit olan yolculardan June Lara, kadının bir yandan görevlilerle tartışırken bir yandan da çocuklarıyla ilgilenmeye çalıştığını söyledi.

United Airlines, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.