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Uçurtma müzesi bahara hazırlanıyor

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, uçurtma müzesi ziyarete açıldı. Müzede, binlerce uçurtma ve uçurtma malzemesi sergileniyor

DERVİŞ UĞURLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018
Uçurtma müzesi bahara hazırlanıyor
Uçurtma kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışan İstanbul Uçurtmacılar Derneği bünyesinde kurulan ve 13 yıldır Türk ve dünya uçurtma kültürünü uçurtmaseverlere görsel, işitsel ve dokunsal yöntemlerle tanıtan Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Müzesi bir uçurtma mevsimine daha hazır. Üsküdar'daki Müze bölümünde 33 ülkeden toplam 2 bin 700 uçurtma ve uçurtmayla ilgili malzemeden oluşan koleksiyonuyla ziyaretçilerine hizmet veren Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, interaktif şekilde konuklarını uçurtmalar ve uçurtma kültürü konusunda bilgilendiriyor. Müze kapsamındaki Uçurtma Okulu ise uçurtma yapımını öğrenmek ve kendi uçurtmasını yapmak isteyenlere, konusunun uzmanı uçurtma eğitmenleri gözetiminde bu imkanı sunuyor. Pazar hariç haftanın tüm günlerinde, mesai saatlerinde açık olan Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi'ni her yaştan uçurtma sever ziyaret edebiliyor. Birbirinden ilginç, renkli ve görkemli uçurtmaların sergilendiği müzeyi ziyaret etmek ücretsiz. Ziyaretçiler, Uçurtma Okulu'ndan da, sadece yapacakları uçurtmaların malzeme bedeli olan 18 TL karşılığında yararlanabiliyor. Gerek uçurtmalar gerekse de müze hakkında bilgi almak isteyen uçurtma tutkunları, www.ucurtmadunyasi.com internet sitesi ve müzenin resmi sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek bilgi edinebiliyor.
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