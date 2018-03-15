Uyuşturucu kullanan genç, kendisini ‘alkolden sonra mantı yedim’ diye savundu

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Örencik Köyü yolu üzerindeki park halindeki bir otomobilin yanında hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan Tevfik Eray C.'yi, yattığı yerden kaldırdılar. Ayakta durmakta zorlanan ve kendisinde olmayan Eray C.'ye, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri su vererek kendisine gelmesini beklediler.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Kafasından kanlar akan Eray C., sağlık ve polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Uyuşturucu kullanan gencin bir sorununun olmadığını söylemesi üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

YARALI OLDUĞUNUN FARKINDA OLMADI

Eray C., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'uyuşturucu mu kullandın?' sorusuna, "Uyuşturucu kullanmadım. Alkol kullandım. Sonra üzerine mantı yedim. O yüzden midem bulandı. Ondan dolayı böyleyim" şeklinde cevap verdi.

Kafasının kanadığını farketmeyen genç, gazetecilerin uyarması üzerine önce kafasının kanamadığını söyledi. Daha sonra otomobilin aynasına bakan genç, 'evet, dün yarıldı. Dükkanda vurdum' dedi.

Kullandığı uyuşturucunun etkisinden uzun süre çıkamayan Eray C., olay yerine gelen ailesine teslim edildi.