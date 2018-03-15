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Zonguldak'ta doğal gaz şubesinde patlama: 2 yaralı

Zonguldak'ta doğal gaz firmasına ait iş yerinde, meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 17:23
Zonguldak'ta doğal gaz şubesinde patlama: 2 yaralı

Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde, doğal gaz firmasına ait iş yerinde meydana geldi. Doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı ileri sürülen patlamada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Patlama ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta patlama!

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri ise patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekipleri de gönderildi.

Bölgede, patlamaya ilişkin incelemelerin sürdürüldüğü belirtildi.

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Zonguldak'ta doğal gaz şubesinde patlama: 2 yaralı
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