81 ilden din görevlisi şehitler için dua ediyor

BUGÜN NELER OLDU

ÇanakkaleEceabat Kaymakamlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "81 İlden Şehitlere Vefa Projesi" gerçekleştiriliyor. Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Sargı Yeri Şehitliği ve 57. Alay Şehitliği'nde her gün kişi başına üçer cüz okuyup günde birer hatim yapan din görevlileri, Çanakkale Savaşı'ndaki tabur imamları ile alay müftülerinin giydikleri temsili elbiseleri giyiyor. 6 Mayıs'ta tamamlanacak projede 100 din görevlisi birer hafta görev yapıyor.