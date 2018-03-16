Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 81 ilden din görevlisi şehitler için dua ediyor

81 ilden din görevlisi şehitler için dua ediyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
81 ilden din görevlisi şehitler için dua ediyor
Çanakkale Eceabat Kaymakamlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "81 İlden Şehitlere Vefa Projesi" gerçekleştiriliyor. Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Sargı Yeri Şehitliği ve 57. Alay Şehitliği'nde her gün kişi başına üçer cüz okuyup günde birer hatim yapan din görevlileri, Çanakkale Savaşı'ndaki tabur imamları ile alay müftülerinin giydikleri temsili elbiseleri giyiyor. 6 Mayıs'ta tamamlanacak projede 100 din görevlisi birer hafta görev yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
81 ilden din görevlisi şehitler için dua ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN