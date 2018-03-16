Açığa alınan 2 polis memuru, yaptıkları soygundan sonra tutuklandı

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat saat 05.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde park halindeki bir araçtan şüphelendi. Kimlik kontrolü yaptıkları araçtaki iki kişi polis olduklarını, açığa alındıklarını söyledi.

Devriyeye devam eden polis ekipleri yarım saat sonra ayrı caddeden geçerken kontrol ettikleri araç aynı yerde duruyordu. Kontrol için araca doğru giderken içindeki iki kişi yaya olarak kaçtı.

Çalıntı olduğu anlaşılan araç, önünde park halinde bekledikleri tekstil şirketine aitti. Polis, tekstil şirketine girince çelik kasasının zorlanarak açıldığını fark etti. Şirket yetkililerine haber verildi. Çelik kasadan 50 bin TL, 9 bin 800 dolar, 8 bin 500 Euro ve çok sayıda çek-senet alındığı belirlendi. Şirkette bulunan 5 aracın da anahtarı alınmıştı.

Soygun çetesinin 2 üyesi polis çıktı!

AÇIĞA ALINMIŞLAR

Asayiş Şube Gasp Büro ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Tekstil şirketine ait aracı terk ederek kaçan 2 kişinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli M.Y. (29) ve H.O.B. (30) olduğu saptandı. 2 polisin, geçtiğimiz yıl ekim ayında, bir işadamının başka bir kişiye olan borcunu ödemesi için kaçırılarak tehdit edilmesi olayına karıştıklarının belirlenmesi üzerine haklarında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındıkları tespit edildi.

Çete üyesi 3 kişinin de şirkete girip çelik kasayı açarak soygunu yaptığı belirlendi.

Gasp Büro ve ilçe ekipleri, soygunun üzerinden 12 saat geçmeden 2 polisi Bahçelievler'de gizlendikleri evde yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen polisler tutuklandı. Soygun olayına karışan 3 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. (Hürriyet)