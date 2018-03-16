Arsada bulunan cesetten 4 bin lira para çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'da boş arsada bulunan 40 yaşlarındaki erkek cesedinin avuçlarından ve ceplerinden 4 bin lira para çıktı. Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi üzerindeki boş arsada oynayan çocuklar, otların arasında yatan birini fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede erkek cesedinin avuçlarında ve ceplerinde 4 bin lira para ve hesap notlarının tutulduğu kağıtlar buldu. Polis, cesedin bulunduğu arsada delil aradı. Ayrıca polis, cesedin vücudunda morluklar olduğunu, taşlanarak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ceset olay yerindeki çalışmanın ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü.