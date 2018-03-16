Mehmet Aydın 8 dakikalık ses kaydına medyayı suçlayarak başladı ve kayıtın önemli bir bölümünde hayat hikayesini anlattı.

URUGUAY'DA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını söyleyen Aydın, 'Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu' doğruladı.

Devletin tüm malvarlıklarına el koyduğunu belirten Aydın, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını, kalan kişilere de 'bitcoin ile ödeme yapacağını' savundu. Ancak bu iddiasıyla ilgili olarak da net bir tarih vermekten kaçındı.

Binlerce insanı mağdur eden Mehmet Aydın'dan yeni ses kaydı...