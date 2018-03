Çanakkale ruhunu taşıyan birileri var

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü kutlamalarına hazırlanırken bundan böyle her yıl Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir temayla yürütülecek. Bakanlık, bu şekilde her yıl farklı bir konuya farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 18 Mart ruhunu toplumun her kesimine taşıması amacıyla bu yıl 'Birileri Var' sloganıyla kamu spotu ve materyaller hazırlandı. Farkındalık çalışmasının sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız kontrolünde yürütülen kampanya ile 18 Mart ruhunun hak ettiği noktaya ulaşması konusunda güçlü bir adım elde edilmesini amaçlıyoruz. Çünkü 18 Mart ruhu sadece Çanakkale Savaşı'nda değil, bazen ülkenin uzak bir ucunda bölücü teröre karşı mücadele ederken, bazen soydaşlarımızın gördüğü zulümde onların yardımına koşarken, bazen devletimize uzanan hain ellere karşı bedenini siper ederken ve bazen de bugün olduğu gibi Afrin'de 'birileri' tarafından yaşatılmaktadır." dedi.Kampanya ile toplumsal kaynaşmayı teşvik edecek bir farkındalık amaçlanıyor. 18 Mart için hazırlanan filmde, 18 Mart'ta Çanakkale'de, 15 Temmuz'da ülke çapında olduğu gibi, her zaman öne atılacak birileri olduğu vurgulanarak "biri" diye bahsedilen kişilerin içimizden olduğu anlatılıyor. Bunun için kampanya görsellerinde şehitler Ömer Halisdemir, Aybüke Yalçın, Eren Bülbül, Muhammet Fatih Safitürk'ün görselleri yer aldı.