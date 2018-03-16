Çiftlik Bank olayında ilginç hikaye

Sanal çiftlik üzerinden 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. O kaçtı, olan binlerce kişiye oldu. Makina imalatçısı Fatih Yalçınkaya'nın yolu Çiftlik Bank ile kesişenlerden.

O kaybettiği parayı değil Çiftlik Bank'tan aldığı 200 bin lirayı vermek istiyor. Fatih Yalçınkaya, "Ben diğer mağdurlar için vermek istiyorum. Gelen olmadı, makina alınmadı. O kalsın ama ben bu parayı vermek istiyorum. Kayyum mu atanır artık bilmiyorum.



Bir sürü mağdur var, şaştım kaldım" dedi. Fatih Yalçınkaya, 200 bin liranın hesabında durduğunu söylüyor. Faturalar da elinde. Fatih Yalçınkaya mağdurların kapısına dayanmasından da korkuyor.