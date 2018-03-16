Haberler Yaşam Haberleri Kanser olduğunu hamilelik testiyle öğrenen kadın yaşamını yitirdi...

Kanser olduğunu hamilelik testiyle öğrenen kadın yaşamını yitirdi... Zonguldak'ta çocuk sahibi olmak için test yaptırdığında kanser olduğunu öğrenen Seçil Serter hayatını kaybetti, mesai arkadaşları yasa boğuldu.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 17:33