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Kanser olduğunu hamilelik testiyle öğrenen kadın yaşamını yitirdi...

Zonguldak'ta çocuk sahibi olmak için test yaptırdığında kanser olduğunu öğrenen Seçil Serter hayatını kaybetti, mesai arkadaşları yasa boğuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 17:33
Kanser olduğunu hamilelik testiyle öğrenen kadın yaşamını yitirdi...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede yaptırdığı testte, pankreas kanseri olduğunu öğrenen hemşire Seçil Serter (40), yaşamını yitirdi.

MESAİ ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Ereğli Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli hemşire Seçil Serter, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede test yaptırdı. Test sırasında, Serter'in pankreas kanseri olduğu belirlendi. Teşhisin ardından tedaviye alınan Seçil Serter, dün yaşamını yitirdi. Serter'in ölümü hastanedeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Evli ve 1 çocuk annesi Seçil Serter'in yarın Düzce'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Kanser olduğunu hamilelik testiyle öğrenen kadın yaşamını yitirdi...
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