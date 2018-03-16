İran’da heykelleri dikilecek

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Seyyed Kazem Sajjadpour, İran'ın Kiyar bölgesinde özel bir Türk jetin düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti. SABAH'a konuşan Sajjadpour, "Acınızı paylaşıyoruz" dedi. Öte yandan Kiyar halkı tarafından kazada hayatını kaybeden Mina Başaran, arkadaşları ve uçak mürettebatı anısına sembolik bir heykel dikileceği ifade edildi. İran Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada ise FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisindeki ana hafızanın ise çarpma nedeniyle bulunamadığı belirtildi.

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