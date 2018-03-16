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İstanbul'da kaçak içki operasyonu

İstanbul'da iki günde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 06:44 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 06:45
İstanbul'da kaçak içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bir imalathanede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, imalathaneye yönelik operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, bu kez Büyükçekmece'de lüks bir villaya baskın düzenledi. Villada yapılan aramalarda, kaçak olarak üretildiği belirtilen, bidonlar içindeki bin litre içkiye el konuldu. Ayrıca 500 şişe kaçak içki ile imalatta kullanılan malzemeler bulundu.

Fatih ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki bir imalathanede de kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda bidonlar içinde ve satışa hazır şişelenmiş çok miktarda içki ele geçirdi. Ayrıca çok sayıda boş şişe, bandroller ile imalatta kullanılan malzemeler bulunarak muhafazaya alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul'da kaçak içki operasyonu
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