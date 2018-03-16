Haberler Yaşam Haberleri İstanbullulara sabah şoku!

İstanbullulara sabah şoku! Haftanın son iş gününde İstanbul'da Yarımburgaz Viyadüğü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde meydana gelen kaza nedeniyle vatandaşlar trafikte zor anlar yaşıyor. Hadımköy'den kazanın olduğu noktaya ulaşım süresi 2 saati bulurken, TEM'e çıkan her bağlantı da kilit durumda.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 10:37