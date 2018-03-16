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İstanbullulara sabah şoku!

Haftanın son iş gününde İstanbul'da Yarımburgaz Viyadüğü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde meydana gelen kaza nedeniyle vatandaşlar trafikte zor anlar yaşıyor. Hadımköy'den kazanın olduğu noktaya ulaşım süresi 2 saati bulurken, TEM'e çıkan her bağlantı da kilit durumda.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 10:37
İstanbullulara sabah şoku!

Aynı şekilde TEM GOP-Masko arasında da yoğunluk yaşanıyor. Masko'da 2 saate yakın süredir kalan araç nedeniyle bölgede trafik akışında aksalamalar yaşanıyor. İstanbul'daki trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi haritasına ise böyle yansıdı...

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İstanbullulara sabah şoku!
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