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İzmir polisinden film gibi uyuşturucu operasyonu!

İzmir polisi, şehre yüklü miktarda uyuşturucu getiren zehir tacirini drone ile havadan takip ederek yakaladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 14:26
İzmir polisinden film gibi uyuşturucu operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın Ankara plakalı araçla İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği istihbaratına ulaşan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı takibe aldı. Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon drone ile havadan da görüntülendi.

İzmir polisinden film gibi uyuşturucu operasyonu!

ARACA GİZLENMİŞ 30 KG ESRAR

Gerekli güvenlik tedbirlerini alan Narkotik Şube ekipleri, aracı kontrollü bir şeklide durdurarak sürücü M.S.'yı (31) yakaladı. Narkotik dedektör köpeği 'Julien'in bagaj kısmına yoğun tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada satışa hazır paketler içerisinde 30 kilogram 150 gram skank (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir polisinden film gibi uyuşturucu operasyonu!
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