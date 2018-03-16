Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu, polis başında dua etti

İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu, polis başında dua etti

İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Bir polis memurunun ölen adamın başında dua etmesi dikkat çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 10:41
İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu, polis başında dua etti

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 04.30 sıralarında bir vatandaş, Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta hareketsiz şekilde yatan bir adamın olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başında darbe izleri olduğu iddia edilen şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, polis ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın Erdinç Yörenç (57) olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın şüpheli ölümü nedeni ile Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLEN ŞAHSIN BAŞINDA DUA ETTİ

Kimliği belirlenemeyen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay yerine ilk intikal eden bir polis memurunun ölen şahsın başında dua etmesi dikkat çekti.

Denizli'de 'yanlış paspas' tartışması kanlı bitti
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu, polis başında dua etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN