Meteoroloji’den 5 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Yurtta hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde bahar yağışları etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama ile kuvvetli sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı önlem alması yönünde uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün (Perşembe) öğleden sonra Doğu Akdeniz'in doğusunda etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam ve özellikle gece saatlerinde (16:00-06:00 TSİ) Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Hassa, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağı ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde, Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde, Osmaniye çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Perşembe öğleden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışın özellikle 15:00-21:00 saatleri arasında Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.





YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli), Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile ilk saatlerde Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yarın (Cuma) doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 Km/sa)) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam Antalya'nın doğu kesimlerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) , bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye, Adana'nın doğusu (Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan), Kahramanmaraş'ın batısı (Göksun, Andırın ve Afşin) ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde (Erzin, Dörtyol, Hassa, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağı) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURSA 7°C, 19°C

Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL 9°C, 15°C

Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

IZMIR 10°C, 20°C

Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

USAK 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Antalya'nın doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ 8°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

MERSİN 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile yarın (Cuma) doğusunun (Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHIR 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Düzce ve Bolu çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli sağanak yağışlı

DÜZCE 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GIRESUN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam geneli, gece saatlerinden itibaren doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 4°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR 5°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP 7°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı