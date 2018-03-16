Meteoroloji’den 5 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Yurtta hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde bahar yağışları etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama ile kuvvetli sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı önlem alması yönünde uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün (Perşembe) öğleden sonra Doğu Akdeniz'in doğusunda etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam ve özellikle gece saatlerinde (16:00-06:00 TSİ) Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Hassa, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağı ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde, Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde, Osmaniye çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Perşembe öğleden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde etkisini artıracak gök gürültülü sağanak yağışın özellikle 15:00-21:00 saatleri arasında Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
YURTTA HAVA DURUMU NASIL?
Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli), Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile ilk saatlerde Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yarın (Cuma) doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 Km/sa)) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam Antalya'nın doğu kesimlerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) , bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye, Adana'nın doğusu (Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan), Kahramanmaraş'ın batısı (Göksun, Andırın ve Afşin) ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde (Erzin, Dörtyol, Hassa, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağı) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BILECIK 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURSA 7°C, 19°C
Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL 9°C, 15°C
Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu
IZMIR 10°C, 20°C
Genellikle parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
USAK 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Antalya'nın doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.
MERSİN 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile yarın (Cuma) doğusunun (Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRSEHIR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Düzce ve Bolu çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli sağanak yağışlı
DÜZCE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GIRESUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam geneli, gece saatlerinden itibaren doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IĞDIR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 4°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DIYARBAKIR 5°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP 7°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 9°C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı