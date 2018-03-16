Şahdamarına iki müdahale

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Iğdırlı Sehne Kavza, şah damarında hem daralma hem de tümör şikayetiyle birçok kez doktorların kapısını çaldı. Ancak bir çözüm bulunamadı. Zamanında müdahale edilmezse, şah damarı tümörü yüzünden yaşlı kadın zamanla nefes borusunun tıkanması yüzünden nefes alamayacak, hayati tehlike yaşayacaktı. Son olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko'ya başvurdu. Sehne Kavza'ya lokal anestezi uygulandı. Bu, şahdamarı tümörüne ve darlığına aynı anda müdahale edilen ilk ameliyat oldu. Bir saat süren operasyonda hem tümör alındı hem de darlığa müdahale edildi. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sehne Kavza, "Çok iyiyim. Daha önce çok korkuyordum ama konuşa konuşa girdiğim ameliyattan yine konuşarak çıktım. Doktoruma kaşar getireceğim" dedi.Tümörün bulunduğu bölgenin yüz sinirlerinin geçtiği ana damarların da olduğu riskli bir bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Kalko ise, "Adeta bir bomba gibiydi. Ya elimizde patlayacaktı. Ya da yüzümüzün akıyla çıkacaktık. Hastanın yaşı da operasyonu biraz sıkıntılı hale sokuyordu. Tümörün zamanla hastayı nefessiz bırakarak hayati risk oluşturma ihtimali vardı. Ayrıca şahdamarı darlığından dolayı pıhtı atması sonucu felç riski de vardı. Hastayla konuşa konuşa bu sorunu ortadan kaldırdık. Başarılı bir operasyonla bir ilki gerçekleştirip, aynı anda iki operasyonu birden tamamladık" diye konuştu.