Zamana karşı ‘Adli Tıp’ diplomasisi

İran'daki uçak kazası sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, müthiş diplomasi sonucu büyük bir hızla ailelerine ulaştırıldı. Normal koşullarda en az bir ay sürecek DNA profil karşılaştırması analizi, Adli Tıp Kurumu Başkanı Yalçın Büyük'ün kişisel ilişkilere dayalı yoğun diplomasi çabaları sayesinde elektronik ortamda 3 günde tamamlanıp cenazeler Türkiye'ye teslim edildi. İran'la adli tıp diplomasisi süreci şu şekilde işledi: Yalçın Büyük, 25-27 Şubat arasında Tahran'da "Adli Tıp Başkanları'nın Bölgesel Toplantısı" başlıklı 16 ülkenin iştirak ettiği bir etkinliğe katıldı.

REKOR HIZLA TAMAMLANDI

Bu etkinlik sırasında İran Adli Tıp Başkanı Ahmat Shojael Baghini ile tanışan Büyük, uçak kazası sonrası mevkidaşını aradı. Cenazeler, Baghini'nin talimatıyla daha uzak olan Tahran'a değil, İsfahan'a götürüldü. İsfahan'da DNA örnekleri alınan cenazeler, Tahran'a sevk edildi. Bu arada hayatını kaybedenlerin yakınlarından tükürük örneği (sürüntü) alınıp DNA profili çıkarıldı. Cenazeler İstanbul'a indikten sonra 1.5 saatte ailelerine teslim edildi. İran'daki kazadan sonra normalde bir ay sürecek kimlik belirleme ve teslim işlemi 3 günde tamamlandı. Bu hızın, Adli Tıp tarihinde bir ilk olduğu belirtildi.