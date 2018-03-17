Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Kabin memuru yanlışlıkla tahliye botunu patlattı

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Havayolları'nın Bakü-İstanbul seferini yapan Boeing 767-300 tipi 4KAZ81 kuyruk tescilli uçağı saat 11.50'de uçuşunu tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı'nda park yerine yanaştı.
YANLIŞLIKLA TAHLİYE BOTUNU PATLATTI
Kabin memurları yolcuların uçaktan inmesi için kapıları açmaya başladı. Bu sırada kabin memuru sol arka kapıda bulunan slide'ı yanlışlıkla (tahliye botu) patlattı.
Olay yerine gelen teknik ekip patlatılan slideları toplarken, yolcular uçaktan indirildi.