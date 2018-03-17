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Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Kabin memuru yanlışlıkla tahliye botunu patlattı

Atatürk Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. İstanbul seferini yapan Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının slide'ı (tahliye botu) kabin memuru tarafından yanlışlıkla patlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 16:25
Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Kabin memuru yanlışlıkla tahliye botunu patlattı

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Havayolları'nın Bakü-İstanbul seferini yapan Boeing 767-300 tipi 4KAZ81 kuyruk tescilli uçağı saat 11.50'de uçuşunu tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı'nda park yerine yanaştı.

YANLIŞLIKLA TAHLİYE BOTUNU PATLATTI

Kabin memurları yolcuların uçaktan inmesi için kapıları açmaya başladı. Bu sırada kabin memuru sol arka kapıda bulunan slide'ı yanlışlıkla (tahliye botu) patlattı.

Olay yerine gelen teknik ekip patlatılan slideları toplarken, yolcular uçaktan indirildi.

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Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Kabin memuru yanlışlıkla tahliye botunu patlattı
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