Haberler Yaşam Haberleri Bağdat Caddesi’nde lüks otomobil dükkana girdi

Bağdat Caddesi’nde lüks otomobil dükkana girdi İstanbul Bağdat Caddesi’nde lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce kaldırıma çıktı daha sonra halıcı dükkanına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 17.3.2018 08:09 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 08:17