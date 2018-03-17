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Bahçelievler'de iki otomobil kundaklandı

Bahçelievler'de aynı sokakta park halindeki iki araç, kundaklama sonucu çıkarılan yangında kullanılamaz hale geldi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 06:45 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 06:45
Bahçelievler'de iki otomobil kundaklandı

Yenibosna Merkez Mahallesi Alpaklar Sokağı'nda park halindeki iki otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Araçların alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinde inceleme başlatan polis, kundaklama olayının fail veya faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bahçelievler'de iki otomobil kundaklandı
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