Çocuk istismarcısına ilk celsede 51 yıl hapis

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir düğün evinde 4.5 yaşındaki kız çocuğuna 10 Şubat'ta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 66 yıl hapis istenen Sedat Keser hakim karşısına çıktı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya iki ayrı suçtan hakkında dava açılan sanık Keser, tutuklu bulunduğu Kayseri 1 Nolu T tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede ayrıca mağdur müşteki B.Ç'nin ailesi ve avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Keser, olay günü mahallede düğün olduğunu ve arkadaşlarının kendisine hap ve içki içirdiklerini söyledi. Mağdur çocuğa yönelik bir eylemde bulunmadığını iddia eden Keser, mahkemeden beraatini talep etti. Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Keser'in "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma'" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de sanık Sedat Keser'i, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21 yıl olmak üzere toplam 51 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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