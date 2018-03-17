Cumhurbaşkanı Eroğan'ın Ankara'dan uğurladığı Şehrim2023 Otobüsü Gaziantep'te

Şehrim2023 otobüsü, 17-22 Mart tarihleri arasında Gaziantep'in çeşitli meydanlarında Gazianteplilerle bir araya gelerek şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların çevre, şehir ve kültür başlıklarında Gaziantep'e ilişkin hayal, görüş, öneri ve taleplerini dinleyecek.

Şehrim2023 otobüsünü tanıtımını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan projeye destek verdiklerinin altını çizdi.

"2023 HEDEFLERİNE EN HAZIR ŞEHİR GAZİANTEP'TİR"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 2023 hedeflerine en hazır olan şehrin Gaziantep olduğunu belirterek, " Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 bir Türkiye hedefiydi. Şehrim2023 de bir genel merkez projesidir. Çünkü kalkınma yerelden başlıyor. Şimdi şehirler yarışıyor. Bugün Türkiye'nin ulaşmak istediği hedeflere, önce şehirlerinizi bu hedeflere odaklamamız gerekiyor. Her şehrin güçlü ve zayıf taraflarını alıp, güçlü taraflarını kuvvetli hale getirirken, zayıf tarafını da geleceğe giderken, hazırlamanız gerekiyor. Biz Gaziantep Büyükşehir olarak, 2023 hedeflerine en hazır olan şehiriz. Çünkü şehrin ekonomisi, kültürü, sanayisini, sosyal belediyeciliği çalışıyoruz.

Şehrin yüksek teknolojiye geçmesi için hazırladığımız raporda, inivasyon merkezi model fabrika biz yarınlara taşımak için yapay zekaya hazırlıyoruz. Bugün tarihi mimarinin en güzel örneği bu şehirdedir. 5 antik kentimiz var, müzeler şehriyiz. Bu topraklar, bu coğrafya bize bunu büyük bir miras olarak veriyor. Kültürel belediyecilikte de, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çok yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan bu projeye sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, "Bugün çok önemli bir projenin lansmanını yapıyoruz. Türkiye Anadolu coğrafyası çok köklü bir birikime sahiptir. Bizim bu birikimle geleceğimizi hep birlikte inşa etme durumumuz var. En önemlisi insan birikimimiz var. İnsanlarımız geçmişi ile birlikte sağlıklı, modern mimari ve şehrimizi nasıl inşa ederiz, projesi hükumetimizin başlattığı çok önemli bir projedir. Bizde bu projeye sonuna kadar destek veriyoruz. Yatay mimariye uygun, tarihine sahip çıkmış, kimliğini ve hafızasını korumuş yeni şehirleri hep beraber inşa etmek için Şehrim 2023 yollardadır" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyup Özkeçeci herkesi bu projeye destek vermeye çağırdığını belirterek, "Burada bulunmamızın sebebi Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen Çevre, şehir ve kültür başkanlığımızın tertiplemiş olduğu Şehrim2023 projesidir. Herkesi bu ankete davet ediyorum" diye konuştu.