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Fatih'te ahşap binada yangın çıktı

Fatih'te bir ahşap binada çıkan yangın, binayı yarım saatte küle çevirdi. Kısa sürede büyüyen yangına, Beyoğlu, Bakırköy, Fatih ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 10:20
Fatih'te ahşap binada yangın çıktı

Yangın, saat 23.30 sıralarında Fatih Kadırga Limanı Caddesi Şehit Mehmet Paşa Sokak içerisinde bulunan ahşap binada çıktı.

İstanbul Fatih'te ahşap bina yangını

Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binayı sararken, yanında bulunan binaya sirayet etti. Yangını gören olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine Beyoğlu, Bakırköy, Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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Fatih'te ahşap binada yangın çıktı
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