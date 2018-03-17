‘Haksız tahrik indirimi uygulamayın’

İstanbul Avcılar'da eşi Fatoş Mutlugüneş'i (25) tabancayla öldürüp, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı (55) da yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkan Tanju Mutlugüneş'in (27) yargılandığı davada savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi. Duruşmaya Fatoş Mutlugüneş'in ailesi ve sanık Tanju Mutlugüneş katıldı. Duruşmada söz alan avukat Özcan Karakoç, Tanju Mutlugüneş'in intihar girişiminin göz önünde bulundurulmamasını söyleyerek, "Haksız tahrik olması için vahim bir olay olmaması gerekir. Takım elbise giyip pişman olduğunu söylemek yeterli değil. Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.

AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Mutlugüneş hakkında "Eşi kasten öldürme"n suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesini "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıyanlar veya bulundurmak"tan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.