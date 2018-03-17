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İstanbul Avcılar'da 13 yaşındaki bir çocuk, yağmur suyunun oluşturduğu gölete düştü

Avcılar'da yağmur sularıyla oluşan gölete düşen 13 yaşındaki çocuk çevredekiler tarafından  son anda kurtarıldı. Su birikintisi çevresinde önlem alınmadığını söyleyen çevredekiler tepki gösterdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 17:37
İstanbul Avcılar'da 13 yaşındaki bir çocuk, yağmur suyunun oluşturduğu gölete düştü

Avcılar'da yağmur sularıyla oluşan gölete düşen 13 yaşındaki çocuk çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Su birikintisi çevresinde önlem alınmadığını söyleyen çevredekiler tepki gösterdi.

SON ANDA KURTARILDI

Avcılar Tahtakale Mahallesi, Trafo mevkiinde bulunan boş alandaki yağmur sularının birikmesiyle gölet oluştu. Arkadaşlarıyla beraber su birikintisinin çevresinde oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Ş. suya düştü. Arkadaşlarını kurtaramayan çocuklar, mahalleye koşarak yardım istedi. Gölete koşan mahalle sakinleri ve yakınları boğulma tehlikesi geçiren Yusuf'u göletten çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ciddi olan çocuğu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Su birikintisi nedeniyle hiçbir önlem alınmadığını söyleyen mahalle sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Olayı anlatan bir görgü tanığı , "Arkadaşları gelip haber verdi, eniştesi çocuğu göletten çıkarıldı. Sağlıkçı bir çocuk varmış Allah'tan kalp masajı falan yaptı" diye konuştu.

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İstanbul Avcılar'da 13 yaşındaki bir çocuk, yağmur suyunun oluşturduğu gölete düştü
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