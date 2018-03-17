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İzmit'te belediye, okul ve muhtarlık soyan hırsız, çaldığı papağanlarla yakalandı

İzmit'te çeşitli elektronik eşya ile bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde son günlerde meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı yerdeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 00:03
İzmit'te belediye, okul ve muhtarlık soyan hırsız, çaldığı papağanlarla yakalandı

İzmit'te bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İzmit Cedit Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli S.Ş. (40), ekiplerce göz altına alındı.

BİLGİSAYAR VE TELEVİZYONDAN SONRA PET SHOP'A GİRDİ, KAMERAYA YAKALANDI

Şüphelinin, 1-16 Mart tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, 3 muhtarlık ofisiyle 3 okuldan bilgisayar ve televizyon, bir Pet Shop'tan değeri yaklaşık değeri 10 bin lira olan 2 papağan çaldığı tespit edildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KAYDI OLAN ZANLI TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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İzmit'te belediye, okul ve muhtarlık soyan hırsız, çaldığı papağanlarla yakalandı
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