Haberler Yaşam Haberleri İzmit'te belediye, okul ve muhtarlık soyan hırsız, çaldığı papağanlarla yakalandı

İzmit'te belediye, okul ve muhtarlık soyan hırsız, çaldığı papağanlarla yakalandı İzmit'te çeşitli elektronik eşya ile bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde son günlerde meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı yerdeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 17.3.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 00:03