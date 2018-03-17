İzmit'te belediye, okul ve muhtarlık soyan hırsız, çaldığı papağanlarla yakalandı

İzmit'te bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
İzmit Cedit Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli S.Ş. (40), ekiplerce göz altına alındı.
BİLGİSAYAR VE TELEVİZYONDAN SONRA PET SHOP'A GİRDİ, KAMERAYA YAKALANDI
Şüphelinin, 1-16 Mart tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, 3 muhtarlık ofisiyle 3 okuldan bilgisayar ve televizyon, bir Pet Shop'tan değeri yaklaşık değeri 10 bin lira olan 2 papağan çaldığı tespit edildi.
Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÇOK SAYIDA KAYDI OLAN ZANLI TUTUKLANDI
Savcılık sorgusunun ardından şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.