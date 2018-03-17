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Katil torunları çıktı

Kayseri’de 6 yıl önce öldürülen 82 yaşındaki Pembe Boraze’yi “Hakkımızda konuşuyor” diye 2 kız torununun katlettiği anlaşıldı

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Katil torunları çıktı
Kayseri'de 6 yıl önce hunharca öldürülen 82 yaşındaki kadının katilleri, 2 torunu çıktı. Cinayetin ardından tanık olarak dinlenen ve akli dengesi yerinde olmadığı için ifadesine itibar edilmeyen tanığın iddialarının ise doğru olduğu oraya çıktı. Pembe Boraze, 6 yıl önce evinin balkonunda 20 balta ve 6 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ancak failler bulunamadı. Geçen yıl ortak bir ekip kuran jandarma ve polis, 6 ay süren çalışma sonucunda yaşlı kadını katledenlerin, Kayapınar'da yaşayan torunu Fadime Boraze (24) ve Hollanda'da yaşayan ablası Rukiye K. (27) olduğunu belirlendi. İddiaya göre Fadime Boraze, evine temizliğe gittiği mahallenin zenginlerinden Mehmet S. ile yasak aşk yaşıyordu. Pembe Boraze'nin bu ilişkiyi fark edip yakınlarına anlatmasına kızan Fadime Boraze ve Hollanda'da yaşayan ablası. yaşlı kadını hunharca öldürdü. Şüphelilerin, cinayetin ardından atv'de "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına katıldığı da belirlendi.
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Katil torunları çıktı
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