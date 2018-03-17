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Konya'da genç çift, alacak meselesi yüzünden dövüldü

Konya'da iddiaya göre bir çift, aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan 4 kişi tarafından karşılaştıkları cadde üzerinde dövüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 10:35
Konya'da genç çift, alacak meselesi yüzünden dövüldü

Olay, saat 03.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T., 01 RY 404 plakalı otomobille seyir halindeyken aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan 4 kişi ile karşılaştı.

YOL KENARINDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Trafikte başlayan tartışma otomobillerin yol kenarına çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T., ismi henüz belirlenemeyen kişilerce yol ortasında dövüldü. Bir otelin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri dövülen çifti ambulansa alarak ilk müdahalelerini yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Konya'da genç çift, alacak meselesi yüzünden dövüldü
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