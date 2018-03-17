Vijdansızlar yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini kargo görevlisi olarak tanıtıp girdikleri evin sahibini etkisiz hale getirdikten sonra imitasyon takıları çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bağçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Melek V. (66), kendilerini kargocu olarak tanıtıp evin kapısını açtıran kar maskeli 3 kişi tarafından darp edildi. Yaşlı kadının elleri ve gözlerini bağlayan şahıslar imitasyon takıları gasp edip kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin olay öncesi 2 saat boyunca evi gözetlediklerini tespit eden ekipler, İstanbul Sancaktepe'te bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin, "Ev sahibinin kızı F.V.'nin sosyal medyadaki paylaşımlarından Katarlı bir iş adamıyla evli olduğunu anladıklarını, evde değerli takı ve mücevher olabileceği düşüncesiyle hırsızlığı gerçekleştirdiklerini" ifade ettikleri öğrenildi.