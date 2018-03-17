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Yüksekova'da yeni bir yaşam başlıyor! İHA'lar o ilçeyi havadan görüntüledi

TOKİ tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşası devam eden konutlar insansız hava aracı ile görüntülendi. Terör örgütü PKK'nın büyük zarar verdiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan konut hamlesi kapsamındaki çalışmalar havadan görüntülendi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Projelerimiz tamamlandığında yeni bir Yüksekova inşa edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 16:10
Yüksekova'da yeni bir yaşam başlıyor! İHA'lar o ilçeyi havadan görüntüledi

Terör örgütü PKK'nın büyük zarar verdiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan konut hamlesi kapsamındaki çalışmalar havadan görüntülendi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Projelerimiz tamamlandığında yeni bir Yüksekova inşa edilmiş olacak." TOKİ tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşası devam eden konutlar insansız hava aracı ile görüntülendi. Yüksekova'daki çalışmalarla ilgili bilgi veren TOKİ Başkanı Turan, bölücü terör örgütü PKK'nın yakıp yıktığı yerleri yeniden imar ve inşa etmeye başladıklarını belirtti.

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Yüksekova'da yeni bir yaşam başlıyor! İHA'lar o ilçeyi havadan görüntüledi
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