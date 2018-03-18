Baba-oğul 37 yıl sonra kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

atv'de yayımlanan Esra Erol'da programı, 37 yıl sonra baba oğlu kavuşturdu. Biyolojik ailesini bulmak için atv'ye başvuran Cenk isimli genç, yaşadıklarını "Askere gittim, döndüğümde evde beni başka biri karşıladı. Annem bana 1 TL bırakmış" dedi. Ekranda Cenk'i izleyen ailesi, atv'yi aradı. Aile "Gerçek ailesi biziz, her şeyi anlatacağız" dedi ve önceki gün canlı yayına katıldı. Baba Mehmet Kavaklı, "1980'de Şule'yle evlendik. Pınar dünyaya geldi. Askerdeyken Cenk doğdu. İzne geldiğimde çocuklarım yoktu. Babam, eşimin ağabeyinin verdiğini söyledi. Askere dönmedim, kaçaktım. Elim kolum bağlıydı. 66 gün hapis yattım. Çocuklarımı senelerce aradım" dedi. Daha önce kızını bulan baba, programda Cenk ve Pınar'la kucaklaştı.