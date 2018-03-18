‘Balık hali’nde umut sömürüsü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, o yaşam alanlarından birisi olan Kumkapı'daki eski Balık Hali'ne geçen gün baskın yaptı. Pakistanlı 14 kaçağı buldu.Metruk binaya dönüşen halin çatısındaki gizli bölümde saklanan ve umutla Avrupa'ya çıkacakları yolculuğu hayal eden kaçaklar, tacirlerden kurtarıldı.Çöplüğü andıran eski Balık Hali'nde yapılan aramalarda uyuşturucu ve diğer maddelerin kullanımına yarayan bazı malzemeler bulundu.Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen kaçaklar, insan tacirleri tarafından metruk binalara yerleştirildiklerini ve botlarla götürülmeyi beklediklerini söyledi. Kaçaklar sınırdışı edilecek.Diğer taraftan ekipler, İstanbul Boğazı'ndaki bazı teknelere, balıkçı barınaklarına ve sahil hattındaki diğer metruk binalara da baskın düzenledi.Aramalara hassas burunlu dedektör köpekleri de katıldı. Balıkçı barınaklarına ve balıkçı teknelerine yönelik trol denetimi yapıldı.Kullanımı yasak olan ve kepçelerle kamyonlara yüklenen malzemelere el kondu; yasak av malzemeleri çıkan teknelerin sahiplerine ceza kesildi. 158 kişi kontrolden geçirildi. Operasyonda teknelerden denize bırakılan trol takımları dalgıç polisler tarafından çekicilere bağlanarak denizden çıkarıldı. Yapılan aramalarda bulunan 30 adet trol takımına el kondu.