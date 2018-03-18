Dünyaya yelken açıyor

Çanakkale'de başlayan yolculuğunda yarım asrı geride bırakan Miller Holding, doğduğu ve yatırımlarını devam ettirdiği toprakları dünyada gururla temsil ediyor. 1967 yılında Çanakkale'de kurulan ve 50'inci yılını geride bırakan Miller Holding, denizcilik başta olmak üzere inşaat, akaryakıt, otomotiv, enerji, gıda ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 2016 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri sıralamasında Çanakkale'de ilk 5'e giren Miller Holding, şimdilik denizcilik ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla Çanakkale'nin adını dünyada duyuruyor. Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, "Çanakkale'nin bağrında doğan bir şirket olarak, 50 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bu topraklara layık olmaya çalışacağız. Dünya denizlerinde Türk bayraklı gemilerimizle bayrağımızın, 'Leader Çanakkale' ve 'Diamond Çanakkale' gemilerimizin isimleriyle Çanakkale'nin adını gururla duyurmaya devam ediyoruz" dedi.

SENEGAL'E ÇIKARMA

Miller Holding'in 1967 yılında Çanakkale'de bir aile şirketi olarak doğduğunu ifade eden Mildon, "Babam rahmetli Turhan Mildon, Holdingimizin kurucusu ve aynı zamanda bizi biz yapan değerleri felsefemiz haline getiren isim. Miller Holding'in başlangıcında otomotiv ve akaryakıt sektörleri var. Sonraki yıllarda denizcilik, araç kiralama, kara lojistik, inşaat sektörlerine yaptığımız yatırımlar, 500'ü aşkın çalışma arkadaşımız ve 300 milyon liralık ciroya sahip şirketlerimizle, her geçen gün büyüyoruz. 50'inci yılımızla birlikte açılım yaparak inşaat sektöründe Afrika pazarına girdik. Bugün Çanakkale'den 7 bin kilometre uzakta Senegal'de hal ve tır parkı projemizi gerçekleştiriyoruz. Çanakkale merkezli bir şirket olarak, başta denizcilik şirketimiz olmak üzere yurtdışında yaptığı dış ticaret ve inşaat yatırımlarımızı buradan yönetiyoruz. Çanakkale ekonomisine ihracat kaydı yazıyoruz. Bundan sonraki yatırımlarımızı da aynı anlayışla yapacağız" diye konuştu. Şirket yönetiminde kardeşi Can Mildon ile beraber ikinci kuşak olduklarını ifade eden Mildon, "Bir amacımız var... Bu da, doğduğumuz topraklara güzel bir miras bırakmak. İddialı projelerle yolumuza devam edeceğiz. Senegal'de iki dev yatırım projesinde imzamız var. Hal ve lojistik merkezi projeleri... Hedefimiz bununla sınırla değil. Senegal, Miller Holding için Afrika'ya açılan bir kapı. Bu kapıdan bütün birikimimizi, tecrübemizi ve kalitemizi akıtıp Afrika kıtasında kalıcı işlere imza atmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti ile başlayan yeni süreç Türk firmaları olarak bize de güven ve güç verecektir. Senegal'den sonra diğer Afrika ülkelerinde yatırımlara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

YOLUMUZ ÇOK UZUN

İnşaatına geçen yıl başlanan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çalışmaların hızla sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mert Mildon, şunları söyledi: "2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bitmesiyle bölgemiz ekonomik olarak canlanacak, ülke ekonomisine de daha fazla katma değer üretecek. Biz Çanakkale merkezli bir marka kentimizi dünyada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Geçen yıl Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde yer almamız da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yolumuz uzun. Hedefimiz her yılı bir öncekinden daha büyük başarılarla kapatmak ve ülkemize, şehrimize katma değer üreten çalışmalara imza atmak. Biz kendi hikayemizi yazarken Çanakkale'nin kendi markalarının oluşmasına da katkı sağladığımızı görüyoruz."

GENÇLİĞE YATIRIM VAZGEÇİLMEZİMİZ

Sosyal sorumluluk projelerini 'vazgeçilmezimiz' olarak tanımlayan Mildon, "Çocuklar, gençler, spor ve Çanakkale... Sosyal sorumluluk projelerimizin ortak noktaları. Örneğin her 23 Nisan'ı kendi bünyemizde bir çocuk şölenine çevirdik. Yine 2014'ten bu yana Turhan Mildon Su Sporları Turnuvası'nda dünyanın birçok yerinden gelen sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu ile beraber gerçekleştirdiğimiz Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nın ana sponsoruyuz. Turhan Mildon Kültür Merkezi ile şehrimizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetlere modern bir mekan kazandırdık. Yine kurduğumuz Miller Spor Kulübü ile de yeni nesil sporcuları yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz bu projeleri gelecek nesillere yönelik yatırımlar olarak görüyoruz" dedi.