Nevşehir’in dev yer altı şehri

BUGÜN NELER OLDU

Nevşehir'de, üç yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bulunan ve 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıdığı belirtilen yer altı şehrinin, 110 bin metrekarelik kısmının, bu yıl yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması için çalışmalar sürüyor.Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında, "tesadüfen" ortaya çıkan yer altı şehrinde, temizleme işlemleri 3 yıldır devam ediyor. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, hem güneş gören yerleri hem de içeride kalan kısımlarıyla dünyanın en büyük yer altı yerleşkesinin burası olduğunu söyleyerek "Tüm dünyanın ilgisini çeken bu bölgenin, bir an evvel turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası tamamen açıldığında turist sayısı milyonları bulacak. Dün Japonya'dan bir tur şirketinden yazı geldi. Bakanlığımıza ve belediyemize de müracaat edildi. Buraya bu yazdan itibaren tur düzenlemek istiyorlar." dedi.