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Otomobil su tahliye kanalına düştü: 1'i bebek 3 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp su tahliye kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 19:54
Otomobil su tahliye kanalına düştü: 1'i bebek 3 ölü

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Onur Avcı (29), yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Onur Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı (24) olay yerinde ölürken, ağır yaralanan bebekleri Buğra Avcı (1) ile Fadime Uyar (24) yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralıyı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil su tahliye kanalına düştü: 1'i bebek 3 ölü
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