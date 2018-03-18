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Paçasını kurtarmaya çalışırken parmaklarını koparttı

Motosikletin zincirine takılan pantolonun paçasını kurtarmaya çalışırken parmaklarını kaptırıp koparttı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 17:49
Paçasını kurtarmaya çalışırken parmaklarını koparttı

Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsü zincire kaptırdığı paçasını kurtarmaya çalışırken parmaklarını kaptırıp koparttı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Ömer A. isimli şahıs, seyir halindeyken motosikletin zincirine pantolonunun paçasını kaptırdı. Paçayı kurtarmak isteyen şahıs, elini zincire atınca parmaklarını kaptırdı.




PARMAKLARI DİKİLECEK

İki parmağı olay yerinde kopan şahıs, çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahsın parmaklarının yeniden yerine dikilebilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Paçasını kurtarmaya çalışırken parmaklarını koparttı
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